За прошедшие сутки в аварийный ремонт выведено три блока на ТЭС

Вчера, 6 сентября, по разным техническим причинам, в аварийный ремонт выведено три блока на тепловых электростанциях. В «Укрэнерго» заявили, что проводятся ремонтные работы.



Без света остается 414 населенных пунктов. Импорт электроэнергии сегодня отсутствует. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову.



Общий объем 6269 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт.

Напомним, в Донецкой области энергетики за минувшие выходные, 2 и 3 сентября, возобновили электроснабжение в 30 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.