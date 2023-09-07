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Минулої доби в аварійний ремонт виведено три блоки на ТЕС

07 вересня 2023, 14:53

Минулої доби в аварійний ремонт виведено три блоки на ТЕС

Вчора, 6 вересня, з різних технічних причин, в аварійний ремонт виведено три блоки на теплових електростанціях. В «Укренерго» заявили, що проводяться ремонтні роботи.

Без світла залишається 414 населених пунктів. Імпорту електроенергії сьогодні немає. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови.

Загальний об'єм 6269 МВтч, з максимальною потужністю в окремий годинник до 399 МВт.

Нагадаємо, у Донецькій області енергетики за минулі вихідні, 2 та 3 вересня, відновили електропостачання у 30 населених пунктах, знеструмлених через негоду.

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