На Херсонщине подорвано авто с российскими силовиками

В оккупированных Олешках Херсонской области был подорван автомобиль, в котором находились российские оккупанты: военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ. Видео с места происшествия опубликовано очевидцами в сети.

Агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины, пишет, что в результате взрыва один из сотрудников ФСБ погиб на месте.

Еще один сотрудник ФСБ в реанимации в тяжелом состоянии, трое военнослужащих РФ ранены.

Отмечается, что сотрудники ФСБ «работали» в оккупированном Скадовске, а в Олешки прибыли для проведения фильтрационных мероприятий.

По предварительным данным, подрыв стал результатом операции СБУ.