На Херсонщині підірвано авто з російськими силовиками

В окупованих Олешках Херсонської області було підірвано автомобіль, у якому перебували російські окупанти: військовослужбовці та співробітники ФСБ РФ. Відео з місця події опубліковано очевидцями у мережі.

Агентство «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело у Службі безпеки України, пише, що внаслідок вибуху один із співробітників ФСБ загинув на місці.

Ще один співробітник ФСБ у реанімації у тяжкому стані, троє військовослужбовців РФ поранено.

Зазначається, що співробітники ФСБ «працювали» в окупованому Скадовську, а до Олешки прибули для проведення фільтраційних заходів.

За попередніми даними, підрив став результатом операції СБУ.