У Запоріжжі внаслідок ракетного удару є руйнування та постраждалий

Російські військові сьогодні вранці, 8 вересня, накрили Запоріжжя ракетами. Під атаку потрапили об’єкти громадянської інфраструктури. Внаслідок удару є як мінімум один постраждалий. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.



За інформацією Куртєва, зараз зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень продовжується.



В облраді зазначили, що відомо про одну постраждалу людину. Міські служби вже виїхали на місця.



В ОВА уточнили, що РФ для удару застосовувала балістичні ракети.



Нагадаємо, 20 серпня російські військові завдали 92 ударів по 23 містам та селам Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.