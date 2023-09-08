В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА

Местное население на оккупированных территориях Луганской области смогут голосовать на «псевдовыборах» без паспорта России. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что принудительная паспортизация в регионе провалилась.



«Захватчики признали, что реализовали недостаточно мер по принудительной паспортизации населения до так называемых «первых выборов». Поэтому избирательные комиссии получили устное решение разрешать отдавать голоса даже без паспорта РФ», — написал он.



Кроме того, в Алчевске работники металлургического комбината могли предъявить только пропуск.



«Чтобы увеличить показатели принудительной мобилизации на оккупированных территориях в минобороны россии рассматривают возможность сделать изменения в положении о воинском учете. Согласно им, заключенных на территории «лнр» будут становиться на учет сразу в исправительных учреждениях, чтобы они быстрее могли, так сказать «искупить свою вину перед родиной», — отметил глава региона.



Также местным коллаборационистам разрешили не открывать избирательные участки, а проводить голосование по домам, даже в «безопасных» округах вдали от линии фронта.



Напомним, созданные РФ на временно оккупированной территории Луганской области военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей региона.