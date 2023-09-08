На Луганщині провалилася примусова паспортизація — ОВА

Місцеве населення на окупованих територіях Луганської області зможе голосувати на «псевдовиборах» без паспорта Росії. Глава Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що примусова паспортизація в регіоні провалилася.



«Загарбники визнали, що реалізували недостатньо заходів щодо примусової паспортизації населення до так званих «перших виборів». Тому виборчі комісії отримали усне рішення дозволяти віддавати голоси навіть без паспорта Росії», — написав він.



Крім того, в Алчевську працівники металургійного комбінату могли пред'явити лише перепустку.



«Щоб збільшити показники примусової мобілізації на окупованих територіях у міноборони Росії розглядають можливість зміни в положенні про військовий облік. Згідно з ними, ув'язнених на території «ЛНР» ставатимуть на облік відразу у виправних установах, щоб вони швидше могли, так би мовити, «викупити свою провину перед батьківщиною», — зазначив голова регіону.



Також місцевим колабораціоністам дозволили не відкривати виборчі дільниці, а проводити голосування по будинках, навіть у «безпечних» округах далеко від лінії фронту.



Нагадаємо, створені РФ на тимчасово окупованій території Луганської області військові комісаріати отримали вказівку на прискорення заходів постановки на так званий військовий облік «призовників» та «військовозобов'язаних» з-поміж жителів регіону.