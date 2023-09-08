Войска РФ сбросили авиабомбу на Херсонскую область: три человека погибли, есть пострадавшие

Оккупанты сбросили авиабомбу на Отрадокаменку в Херсонской области. Фото: глава Херсонской ОВА

Российские военнослужащие сегодня днем, 8 сентября, в очередной раз атаковали село Отрадокаменка Херсонской области, сбросив авиабомбу. К сожалению, погибли три местных жителя, еще пять человек получили ранения. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Погибшим от российского авиаудара по Отрадокаменке женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине — 46», — написал он.

По словам главы города, еще четыре женщины — ранены. Двух пострадавших, 54 и 62 года, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина, сейчас он находится в больнице.

7 сентября российские оккупанты атаковали с беспилотника гражданского в селе Отрадокаменка Херсонской области.