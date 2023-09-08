Війська РФ скинули авіабомбу на Херсонську область: троє людей загинули, є постраждалі

Окупанти скинули авіабомбу на Відрадокам'янку на Херсонщині. Фото: голова Херсонської ОВА

Російські військовослужбовці сьогодні вдень, 8 вересня, вкотре атакували село Одрадокам'янка Херсонської області, скинувши авіабомбу. На жаль, загинули троє місцевих жителів, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 і 40 років, а чоловікові — 46», — написав він.

За словами голови міста, ще чотирьох жінок поранено. Двох постраждалих, 54 та 62 роки, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві мешканки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.

Окрім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік, зараз він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, 7 вересня російські окупанти атакували з безпілотника цивільного в селі Одрадокам'янка Херсонської області.