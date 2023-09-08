Украина вернула домой еще 9 детей — омбудсмен

Украина вернула домой еще 9 детей. Фото: Дмитрий Лубинец

В Украину вернулись девять детей, которых российские оккупанты незаконно удерживали на захваченных территориях. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Истории этих детей — поражают. Я неоднократно подчеркивал, что каждое возвращение как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания», — отметил он.

По словам омбудсмена, двое детей долгое время находились на временно оккупированных территориях и теперь их удалось вернуть родителям. Также в Украину вернули парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали.

«Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине», — резюмировал он.

Напомним, с оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одного ребенка. Речь идет о 12-летнем Давиде, который оказался под оккупацией в селе в Донецкой области.