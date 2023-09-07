Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка

С оккупированной территории вернули еще одного ребенка. Фото: Минреинтеграции

С оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще одного ребенка. Речь идет о 12-летнем Давиде, который оказался под оккупацией в селе в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что на момент полномасштабного вторжения Давид находился у прабабушки в Донецкой области в селе Старомлиновка, которое впоследствии было оккупировано. Когда находиться в селе стало крайне опасно, прабабушка с внуком переехали в Донецк.

Мама мальчика обратилась за помощью в Минреинтеграции, благодаря работе в рамках проекта «Путь домой» Давид вернулся в Украину и воссоединился с семьей.

Напомним, в ГСЧС отметили, что по состоянию на 4 сентября из Донецкой области эвакуировались еще 45 детей.