Україна повернула додому ще 9 дітей – омбудсмен

Україна повернула додому ще дев'ятьох дітей. Фото: Дмитро Лубинець

До України повернули дев'ять дітей, яких російські окупанти незаконно утримували на захоплених територіях. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення як спецоперація. Адже долі дітей є різними, але кожному з них довелося пройти через випробування», — зазначив він.

За словами омбудсмена, двоє дітей тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях, і тепер їх вдалося повернути батькам. Також в Україну повернули хлопця, якого росіяни звинуватили у підриві мосту, місяць тримали у в'язниці та допитували.

«Він пройшов усі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Але тепер він із мамою, в Україні», — резюмував він.

Нагадаємо, з окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну дитину. Йдеться про 12-річного Давида, який опинився під окупацією у селі на Донеччині.