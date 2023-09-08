В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях

РФ объявила о проведении 8-10 сентября так называемых «выборов» в местные оккупационные администрации на временно захваченных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма и Севастополя, указанные действия грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы», — отметили в правительстве.

МИД Украины призвал также международных партнеров осудить эти действия РФ и не признавать легитимность ни одной «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, как и любые решения, которые будут ими приниматься.

«Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций», — заявили в министерстве.

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