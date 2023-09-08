У МЗС України зробили заяву про проведення РФ «виборів» на захоплених територіях

РФ оголосила про проведення 8-10 вересня так званих «виборів» у місцеві окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Криму та Севастополя, зазначені дії грубо порушують суверенітет та територіальну та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.



Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій. Організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи», — зазначили в уряді.

МЗС України закликало також міжнародних партнерів засудити ці дії РФ і не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, як і будь-які рішення, які прийматимуться.

«Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій», — заявили в міністерстві.

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