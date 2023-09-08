«В говно и без цветов». Мэр Краматорска нецензурно ответил критикам про траты на озеленение во время войны

Глава городской военной администрации Краматорска Александр Гончаренко в грубой форме ответил на вопросы жителей о том, зачем тратить бюджетные деньги на озеленение прифронтового города во время войны. Дискуссия состоялась в комментариях в Facebook.



На замечание по мнению одной из участниц диалога с чиновником о завышенной цене саженца розы 98,50 грн за штуку, Александр Гончаренко посчитал, что именно озеленение сможет спасти город от оккупантов.



Пока точно не ясно, кто участвовал в дискуссии под постом статьи «Вильного радио», был ли это сам чиновник или его пресс-служба, но в выражениях присутствовала ненормативная лексика.



«Давайте наш город уничтожим и превратим в Славянск и Дружковку! Не обижая соседей, но посмотрите, мы ведь пытаемся сохранить город за минимум затрат в сравнении с периодом до 24.02.22! Конечно, Мы можем поступить, как вы и предлагаете — в гавно и без цветов! Но это ваше мнение, извините оно с моим не совпадает! Будете главой МВА, будете решать и брать ответственность на себя! А пока Вы — ни то, ни другое! , просто обливайте грязью и умничайте! Это ваш удел и не больше», — написал Гончаренко в ответ на одну их таких претензий (орфография сохранена).

Фото: Facebook



В некоторых комментариях Гончаренко переходил на мат.



«Ви у нас на фронті?! Тому не пиздить! Ви той, хто спитає? Не заеб@шься спрашивать? Я думаю, что зае@бёшься», — написал он в ответ на критику (орфография сохранена).

Стоит отметить, что в обществе давно созрела дискуссия о необходимость сократить в военное время расходы, отдав часть средств на нужды армии.



Средства, которые необходимы для защиты территории невозможно до конца просчитать, ведь ежедневные обстрелы со стороны РФ могут привести к разрушению инфраструктуры, а день войны украинскому бюджету и без того обходится в 100 миллионов долларов.



Поэтому жители прифронтовых городов и задаются вопросами необходимости трат на озеленение.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Краматорск является одним из крупнейших в Донецкой области заказчиком различных товаров и услуг за бюджетные средства. Впрочем, среди этих покупок есть как крайне необходимые, так и достаточно сомнительные.