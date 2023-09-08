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«В говно и без цветов». Мер Краматорська нецензурно відповів критикам про витрати на озеленення під час війни

08 вересня 2023, 13:00

«В говно и без цветов». Мер Краматорська нецензурно відповів критикам про витрати на озеленення під час війни

Голова міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко у грубій формі відповів на запитання мешканців про те, навіщо витрачати бюджетні гроші на озеленення прифронтового міста під час війни. Дискусія відбулася у коментарях у Facebook.

На зауваження на думку однієї з учасниць діалогу з чиновником щодо завищеної ціни саджанця троянди 98,50 грн за штуку, Олександр Гончаренко порахував доцільним, що саме озеленення зможе врятувати місто від окупантів.

Поки точно не ясно, хто брав участь у дискусії під постом статті «Вільного радіо», чи це був сам чиновник, чи його пресслужба, але у висловлюваннях була присутня ненормативна лексика.

«Давайте наш город уничтожим и превратим в Славянск и Дружковку! Не обижая соседей, но посмотрите, мы ведь пытаемся сохранить город за минимум затрат в сравнении с периодом до 24.02.22! Конечно, Мы можем поступить, как вы и предлагаете — в гавно и без цветов! Но это ваше мнение, извините оно с моим не совпадает! Будете главой МВА, будете решать и брать ответственность на себя! А пока Вы — ни то, ни другое! , просто обливайте грязью и умничайте! Это ваш удел и не больше», —написав Гончаренко у відповідь на одну з таких претензій (орфографія збережена).

Фото: Facebook


У деяких коментарях Гончаренко переходив на мат.

«Ви у нас на фронті? Тому не пиздить! Ви той, хто спитає? Чи не заеб@шься спрашивать? Я думаю, що зає@бєшся», - написав він у відповідь на критику (орфографія збережена).

Варто зазначити, що у суспільстві давно назріла дискусія про необхідність скоротити у воєнний час витрати, віддавши частину коштів на потреби армії.

Кошти, які необхідні для захисту території, неможливо до кінця прорахувати, адже щоденні обстріли з боку РФ можуть призвести до руйнування інфраструктури, а день війни українському бюджету і так обходиться в 100 мільйонів доларів.

Тому мешканці прифронтових міст і запитують необхідність витрат на озеленення.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Краматорськ є одним із найбільших у Донецькій області замовником різних товарів та послуг за бюджетні кошти. Втім, серед цих покупок є як украй необхідні, так і досить сумнівні.

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