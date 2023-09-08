Троє саперів підірвалися на міні у Херсонській області

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків, наймолодший у лікарні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, це сапери організації The HALO Trust, які займаються гуманітарним розмінуванням області.

«24-річний хлопець отримав тяжкі поранення голови та шиї. Нині його оперують. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, отримали осколкові поранення. Їм надають медичну допомогу», — написав він.

Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу на Херсонську область, у результати атаки є загиблі та постраждалі.