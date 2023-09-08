Места для пыток, фильтрация и изъятие детей из семей: омбудсмен рассказал о ситуации на оккупированных территориях

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что захватчики на оккупированных территориях усилили фильтрацию при выезде, заставляют голосовать на псевдовыборах, а также изымают детей из семей. Об этом он сообщил на брифинге.

«С момента оккупации любого населенного пункта Украины российские военные создают военную комендатуру и место для применения пыток. Следующий этап — максимальное ограниченное право на передвижение, потому что создается система фильтрации», — написал он.

По словам омбудсмена, во время так называемой фильтрации членов семей разделяют, отдельно держат мужчин, жен и детей. Один из вопросов, который ставят оккупанты нашим гражданам, например, пели ли они дома украинские песни, использовали ли национальную символику.

Лубинец отметил, что уже на его практике были такие случаи, когда детей изымали из семей и передавали родственникам, или отправляли за границу.

«По Донецкой области зафиксированы факты, когда отправляли детей в Донецк, а именно в место для содержания детей, в будущем эти группы перенаправлялись на территорию РФ», — сказал политик.

Он подчеркнул, что одной из задач, которая стоит перед оккупантами, является быстрый запуск образовательного процесса. В частности, исключительно российская программа, где рассказывают, что Украины не существовало, то есть детей используют для пропагандистских акций.

Кроме того, на оккупированных территориях действует принудительная паспортизация. Ведь без паспорта РФ человек ограничен в своих правах, не может трудоустроиться, даже могут отобрать имущество и бизнес.

Что касается псевдовыборов, которые стартовали в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, то оккупанты заставляют голосовать жителе любым путем. Омбудсмен рассказал показательный случай в одном из регионов.

«К пожилым супругам, которые никогда не обращались ни в какие органы власти, приехали военные, рядом стояли представители так называемой избирательной комиссии, когда они вышли им предоставили их два российских паспорта с уже вклеенными фото. После этого им сказали голосовать и военный указал, что надо голосовать именно за «Единую Россию»», — уточнил Лубинец.

Он охарактеризовал эти псевдовыборы «цирком на колючей проволоке».

Напомним, МИД Украины призвал международных партнеров осудить эти действия РФ и не признавать легитимность ни одной «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, как и любые решения, которые будут ими приниматься.