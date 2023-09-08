Місця для тортур, фільтрація та вилучення дітей з родин: омбудсмен розповів про ситуацію на окупованих територіях

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що загарбники на окупованих територіях посили фільтрацію при виїзді, змушують голосувати на псевдовиборах, а також вилучають дітей з родин. Про це він повідомив на брифінгу.

«З моменту окупації будь-якого населеного пункту України російські військові створюють військову комендатуру та місце для застосування тортур. Наступний етап — максимальне обмежене право на пересування, бо створюється система фільтрації», — написав він.

По словам омбудсмена, під час так званої фільтрації членів сімей розділяють, окремо тримають чоловіків, дружин та дітей. Одне з питань, яке ставлять окупанти нашим громадянам, наприклад, чи співали вони вдома українські пісні, чи використовували національну символіку.

Лубінець зазначив, що вже на його практиці були такі випадки, коли дітей вилучали з родин та передавали родичам, або відправляли за кордон.

«По Донецькій області зафіксовані факти, коли відправляли дітей до Донецька, а саме в місце для утримання дітей, в майбутньому ці групи перенаправлялись на територію РФ», — сказав політик.

Він підкреслив, що одним із завдань, яке стоїть перед окупантами, є швидкий запуск освітнього процесу. Зокрема, виключно російська програма, де розповідають, що України не існувало, тобто дітей використовують для пропагандистських акцій.

Крім того, на окупованих територіях діє примусова паспортизація. Адже без паспорта РФ людина обмежена у своїх правах, не може працевлаштуватись, навіть можуть відібрати майно та бізнес.

Щодо псевдовиборів, які стартували в Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, то окупанти змушують голосувати мешканців. Омбудсмен розповів показовий випадок в одному з регіонів.

«До літнього подружжя, яке ніколи не зверталося до жодних органів влади, приїхали військові, поруч стояли представники так званої виборчої комісії, коли вони вийшли їм надали їх два російські паспорти з вже вклеєними фото. Після цього їм сказали голосувати та військовий вказав, що треба голосувати саме за «Єдину Росію»», — уточнив Лубінець.

Він охарактеризував ці псевдовибори «цирком на колючому дроті».

Нагадаємо, МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити ці дії РФ і не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, як і будь-які рішення, які прийматимуться.