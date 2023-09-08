Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе

В Украину прибыли 10 танков Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов. Еще 100 танков немецкого производства будут отправлены в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Guardian.



«Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути», — заявили в Вооруженных силах Дании.



Отмечается, что датские военные в Германии обучают украинских военных пользоваться вышеупомянутыми танками.



«Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас», — заявил командующий армии артиллерист Арпе Нильсен.



В мае текущего года исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.



Танки оборудованы 105-мм пушкой и пулеметом MG3 7,62 мм. До 1980-х годов Leopard 1 считались основным боевым танком Германии.



В частности 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана на основе системы современного Leopard 2.