Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе

08 сентября 2023, 16:48

Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе

В Украину прибыли 10 танков Leopard 1 от Дании, Германии и Нидерландов. Еще 100 танков немецкого производства будут отправлены в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Guardian.

«Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути», — заявили в Вооруженных силах Дании.

Отмечается, что датские военные в Германии обучают украинских военных пользоваться вышеупомянутыми танками.

«Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас», — заявил командующий армии артиллерист Арпе Нильсен.

В мае текущего года исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал совместную с Германией передачу Украине 80 танков Leopard 1.

Танки оборудованы 105-мм пушкой и пулеметом MG3 7,62 мм. До 1980-х годов Leopard 1 считались основным боевым танком Германии.

В частности 1A5 является последней серийной моделью. Она оснащена компьютеризированной системой управления огнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss, которая была создана на основе системы современного Leopard 2.

ТЕГИ

Прочее
Военная помощь
Места
Дания

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
11:13
В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА
11:11
Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров
08:32
Оккупанты ранили еще двух мирных жителей Донецкой области
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
21:16
В «ДНР» признали нехватку медиков
20:34
«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»
19:30
«ДНР» заключила в колонию украинского военного на пожизненный срок
17:25
Из оккупированной территории домой вернули еще одного ребенка
16:36
На захваченных территориях оккупанты завозят массовку на «избирательные участки» — ЦНС
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
все новости
16:59
Места для пыток, фильтрация и изъятие детей из семей: омбудсмен рассказал о ситуации на оккупированных территориях
16:48
Дания передала ВСУ первые 10 танков из новой партии Leopard 1, остальные на подходе
16:11
Верещук анонсировала пересмотр соцвыплат жителям оккупированных территорий
15:26
Трое саперов подорвались на мине в Херсонской области
14:38
Генсек ООН направил Лаврову предложения по возвращению РФ в «зерновое соглашение». Bild узнал подробности
14:23
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: в МВД рассказали точное количество пострадавших
13:59
Украина вернула домой еще 9 детей — омбудсмен
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
13:28
На Черниговщине бабушку за «лайки» в «Одноклассниках» заключили в тюрьму на 5 лет
13:26
Войска РФ сбросили авиабомбу на Херсонскую область: три человека погибли, есть пострадавшие
13:00
«В говно и без цветов». Мэр Краматорска нецензурно ответил критикам про траты на озеленение во время войны
13:00
Блинкен пригрозил санкциями и визовыми ограничениями приспешников «псевдовыборов» на оккупированных территориях
12:52
Третья штурмовая бригада показала, как остановила атаку ВС РФ в районе Бахмута
12:12
Сырский показал, как украинские бойцы уничтожили российского пулеметчика
11:58
В Киевской области пытались «завладеть» землей на суму 2 миллиарда гривен
11:13
В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА
11:11
Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров
11:01
Военные сообщают об обострении ситуации в Авдеевке и вблизи города
10:42
Российская армия обстреляла 11 городов и сел Донецкой области за сутки, есть раненые
10:24
Пограничники показали, как в районе Сватово артиллеристы ВСУ нанесли удар по пехоте ВС РФ
все новости
ВИДЕО
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама