Данія передала ЗСУ перші 10 танків із нової партії Leopard 1, решта на підході

В Україну прибули 10 танків Leopard 1 від Данії, Німеччини та Нідерландів. Ще 100 танків німецького виробництва буде відправлено найближчими місяцями. Про це повідомляє The Guardian.



«Перші 10 танків уже відправлено до України. І ще більше вже в дорозі», - заявили у Збройних силах Данії.



Наголошується, що данські військові в Німеччині навчають українських військових користуватися вищезгаданими танками.



«Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз», - заявив командувач армії артилерист Арпе Нільсен.



У травні поточного року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.



Танки обладнані 105-мм гарматою та кулеметом MG3 7,62 мм. До 1980-х років Leopard 1 вважалися основним бойовим танком Німеччини.



Зокрема, 1A5 є останньою серійною моделлю. Вона оснащена комп'ютеризованою системою керування вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.