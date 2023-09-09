Дружковка попала под удар российских оккупантов, обошлось без жертв

Дружковка Донецкой области попала под обстрел в ночь на 9 сентября. Местные власти сообщили, что российские войска ударили ракетами по городу. Под ударами оказались дома горожан.



«По предварительной информации разрушений нет. Повреждены водопровод, кровли, выбиты окна и двери. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.



Как сообщал корреспондент «Новостей Донбасса», несколько сильных взрывов прогремели в районе Дружковки около 23 часов вечера 8 сентября.

Как сообщалось, четыре жителя Донецкой области погибли за сутки в результате российских обстрелов. Семь человек ранены.