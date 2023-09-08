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Изменилось количество раненых и погибших в результате обстрела Константиновки 6 сентября

08 сентября 2023, 21:15

Изменилось количество раненых и погибших в результате обстрела Константиновки 6 сентября

По данным на 15:00 8 сентября количество погибших после обстрела рынка в Константиновке Донецкой области уменьшилось до 15 человек, а количество раненых увеличилось до 36-ти. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила представительница Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

«В настоящее время установлено, что 15 человек погибли, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь», — сообщила Медведева.

Она добавила, что данные о количестве погибших изменились после проведения идентификации тел.

Относительно оружия, из которого обстреляли город, его тип пока устанавливают, добавили в пресс-службе прокуратуры Донбасса.

Обстрел расследуют как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

6 сентября около 14 часов российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки. В результате обстрела начался пожар, охвативший павильоны, автомобили, в общей сложности горело 300 квадратных метров, сообщали в облуправлении ГСЧС.

Число погибших и раненых экстренные службы и правоохранители уточняли, длилась идентификация тел, в месте работали ДНК-лаборатории

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