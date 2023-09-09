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Дружківка потрапила під удар російських окупантів, обійшлося без жертв

09 вересня 2023, 09:53

Дружківка потрапила під удар російських окупантів, обійшлося без жертв

Дружківка потрапила під удар російських окупантів, обійшлося без жертв

Дружківка Донецької області потрапила під обстріл у ніч проти 9 вересня. Місцева влада повідомила, що російські війська вдарили ракетами по місту. Під ударами опинилися будинки городян.

«За попередньою інформацією, руйнувань немає. Пошкоджено водопровід, покрівлі, вибито вікна та двері. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв кореспондент «Новин Донбасу», кілька сильних вибухів пролунали в районі Дружківки близько 23 години вечора 8 вересня.

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Як повідомлялося, чотири мешканці Донецької області загинули за добу внаслідок російських обстрілів. Семеро людей поранено.

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