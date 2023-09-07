Из-за обстрелов войск РФ за сутки пострадали 58 мирных жителей Донецкой области

Правоохранители зафиксировали последствия 25 ударов войск РФ по Донецкой области, пострадали 58 гражданских. Фото: Полиция Донецкой области

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки пострадали 58 человек, войска РФ нанесли 25 ударов по 13 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.



Российская армия атаковала города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, пгт Великая Новоселка, села Бердичи, Богоявленка, Дружба, Ласточкино, Новоукраинка, Тихоновка, Шахтерское.

Донецкую область обстреляли авиаракетой «Р-37», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией. Повреждены 44 гражданских объекта — 15 жилых домов, 20 торговых павильонов, аптека, гараж, автомобили, здание банка, ЛЭП, газовая труба.

По Константиновке российские захватчики ударили из авиации и РСЗО. Есть погибшие и раненые люди. Повреждены 20 торговых павильонов, 4 автомобиля, банк, аптека. По ситуации в Константиновке будет опубликована дополнительная информация.





РСЗО «Град» армия РФ обстреляла Северск. Погиб человек, еще трое получили ранения.





По Новоукраинке оккупанты били из РСЗО «Ураган» и артиллерии, убили мирного жителя.





В результате артиллерийских обстрелов ранили человеки в Великой Новоселке и двоих в Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 61 человек, с начала обязательной эвакуации — 89 484 человека, среди них 11 299 — дети, 3 976 — люди с инвалидностью.

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