В Киеве попрощались с Игорем Козловским

Похороны Игоря Козловского. Фото: suspilne.media

В Михайловском соборе в Киеве днем 9 сентября попрощались с ученым, религиоведом, уроженцем Макеевки Игорем Козловским.



Его похоронили на Байковом кладбище в столице.

Фото церемонии прощания опубликовало «Суспільне».

Проводить в последний путь Игоря Козловского пришли не только родные и друзья, но также политики, общественные деятели, активисты и журналисты.

Игорь Козловский умер 6 сентября после сердечного приступа. Около двух лет он находился в тюрьме группировки «ДНР». Последние пять лет жил в Киеве, где работал в Институте философии имени Г.С. Сковороды Национальной академии наук Украины. Смерть Козловского стала ударом для очень многих.



Подробно о жизни ученого и воспоминаниях о нем читайте в материале «Новостей Донбасса».