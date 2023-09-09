В Києві попрощалися з Ігорем Козловським

Похорон Ігоря Козловського. Фото: suspilne.media

В Михайлівському соборі в Києві вдень 9 вересня попрощалися з вченим, релігієзнавцем, уродженцем Макіївки Ігорем Козловським.



Його поховали на Байковому цвинтарі у столиці.

Фото церемонії прощання опублікувало «Суспільне».

Проводити в останній шлях Ігоря Козловського прийшли не лише рідні та друзі, а й політики, громадські діячі, активісти та журналісти.

Ігор Козловський помер 6 вересня після серцевого нападу. Близько двох років він був у в'язниці угруповання «ДНР». Останні п'ять років мешкав у Києві, де працював в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України Смерть Козловського стала ударом для багатьох.



Докладно про життя вченого та спогади про нього читайте у матеріалі «Новин Донбасу».