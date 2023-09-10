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Украинская ПВО уничтожила 25 из 32 ударных дронов — Генштаб ВСУ

10 сентября 2023, 08:22

Украинская ПВО уничтожила 25 из 32 ударных дронов — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сегодня ночью, 10 сентября, в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО ликвидировали 25 ударных дронов из 35 запущенных.  Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили в Киевскую область.

Напомним, сентября оккупированном Донецке от обстрелов днем 9 сентября погиб мужчина, ранены трое мирных жителей.

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