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Українська ППО знищила 25 із 32 ударних дронів — Генштаб ЗСУ

10 вересня 2023, 08:22

Українська ППО знищила 25 із 32 ударних дронів — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти сьогодні вночі, 10 вересня, вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО ліквідували 25 ударних дронів із 35 запущених. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

«Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», з яких 25 були знищені засобами протиповітряної оборони України», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області.

Нагадаємо, вересня окупованому Донецьку від обстрілу вдень 9 вересня загинув чоловік, поранені троє мирних жителів. 

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