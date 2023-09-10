Дворники, охранники и уборщицы: в Генштабе рассказали о кандидатах на псевдовыборах

В Генштабе раскрыли «кандидатов» на псевдовыборах оккупантов. Фото: соцсети

10 сентября на захваченных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных выборов «глав и депутатов местных советов». Так называемые кандидаты не имеют высшего образования, кроме того, работают дворниками и уборщицами. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

«Подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных «руководителей» захваченных территорий», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участие местного населения будет использовано оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии РФ.

«Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска», — добавили в пресс-службе.

Напомним, МИД Украины призвал международных партнеров осудить эти действия РФ и не признавать легитимность ни одной «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, как и любые решения, которые будут ими приниматься.