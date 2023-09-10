Двірники, охоронці та прибиральниці: у Генштабі розповіли про кандидатів на псевдовибори

У Генштабі розкрили «кандидатів» на псевдовиборах окупантів. Фото: соцмережі

10 вересня на захоплених територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних виборів «глав та депутатів місцевих рад». Так звані кандидати не мають вищої освіти, крім того, працюють двірниками та прибиральницями. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

«Переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями та прибиральницями. Окупанти просто використовують їхні особи для приховування реальних «керівників» захоплених територій», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що псевдовибори та їх результати не визнає весь цивілізований світ, а сам факт їхнього проведення та участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії РФ.

«Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційних військ», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити ці дії РФ і не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, як і будь-які рішення, які прийматимуться.