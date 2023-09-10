На оккупированной Луганщине жители «голосуют» на псевдовыборах под прицелом автоматов — ОВА

Сегодня, 10 сентября, в так называемой «ЛНР» проходит последний день псевдовыборов. Избирателей сопровождают полицейские с оружием в руках. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
«Во время выездного волеизъявления люди вынуждены определяться с выбором кандидатов под прицелом автоматов полицейских, сопровождающих членов комиссий», — отметил он.
По данным главы региона, по оккупированному региону перемещается более 800 таких «выездных избирательных комиссий».
Что касается стационарных участков, то оккупационные правоохранительные органы проводят обыски у тех, кто пришел принять участие в волеизъявлении.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главную цель псевдовыборов оккупантов на захваченных территориях Украины.