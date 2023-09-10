На окупованій Луганщині мешканці «голосують» на псевдовиборах під прицілом автоматів – ОВА

На окупованій Луганщині люди змушені голосувати під прицілом автоматів. Фото: соцмережі

Сьогодні, 10 вересня, у так званій ЛНР проходить останній день псевдовиборів. Виборців супроводжують поліцейські із зброєю в руках. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Під час виїзного волевиявлення люди змушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліцейських, які супроводжують членів комісій», — зазначив він.

За даними глави регіону, окупованим регіоном переміщується понад 800 таких «виїзних виборчих комісій».

Щодо стаціонарних дільниць, то окупаційні правоохоронні органи проводять обшуки у тих, хто прийшов взяти участь у волевиявленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов назвав головну мету псевдовиборів окупантів на захоплених територіях України.