Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях

На захваченных территориях Украины проходят «выборы» в местные «думы». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что главная цель такого «волеизъявления» - насильственная мобилизация. Об этом он написал в своей соцсети.

«Одна из основных задач, которую решает российская власть проведением так называемого «единого дня голосования» — это введение временно оккупированных территорий в правовое поле РФ с целью развития мобилизационной инфраструктуры, принуждение к принятию российского гражданства и подготовка «новых граждан РФ» к насильственному призыву в росармию», — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, деятельность движения сопротивления, выезд жителей с оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов могут разрушить насильственную русификацию.

«Она (русификация — прим.) уже была в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II. Жаль, что некоторые об этом забыли», — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, украинские власти призывает жителей оккупированных территорий не участвовать в региональных выборах РФ.

Так, на оккупированных землях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводиться так называемое «досрочное голосование». То есть, «выборы» по месту жительства. В Луганской и Херсонской областях «досрочное голосование» начнется 2 сентября. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к волеизъявлению.