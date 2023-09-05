Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях

05 сентября 2023, 16:15

Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях

На захваченных территориях Украины проходят «выборы» в местные «думы».  Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что главная цель такого «волеизъявления» - насильственная мобилизация. Об этом он написал в своей соцсети.

«Одна из основных задач, которую решает российская власть проведением так называемого «единого дня голосования» — это введение временно оккупированных территорий в правовое поле РФ с целью развития мобилизационной инфраструктуры, принуждение к принятию российского гражданства и подготовка «новых граждан РФ» к насильственному призыву в росармию», — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, деятельность движения сопротивления, выезд жителей с оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов могут разрушить насильственную русификацию.

«Она (русификация — прим.) уже была в украинской истории, начиная с Петра I и Екатерины II. Жаль, что некоторые об этом забыли», — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, украинские власти призывает жителей оккупированных территорий не участвовать в региональных выборах РФ.

Так, на оккупированных землях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводиться так называемое «досрочное голосование». То есть, «выборы» по месту жительства. В Луганской и Херсонской областях «досрочное голосование» начнется 2 сентября. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к волеизъявлению.

ТЕГИ

Люди
Алексей Данилов
События
Выборы
Места
Луганская область Донецкая область Запорожская область Херсонская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
16:10
Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха
15:13
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа
15:12
Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы
14:15
В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко
14:12
В «ЛНР» заявили, что задержали подозреваемую в покушении на финансиста главы группировки
12:51
Оккупанты будут судить двух украинцев по обвинению в «теракте» в Запорожской области
11:11
В захваченном ВС РФ Северодонецке среди кандидатов на «выборах» много незнакомых людей — Стрюк
11:00
В школах оккупированного Мариуполя четвертая часть школьников — мигранты из РФ — городской совет
10:32
СМИ: На оккупированной территории спецслужбы подорвали финансиста главы «ЛНР»
10:22
По Угледару оккупанты нанесли 3 авиаудара и 30 артобстрелов — Кириленко
10:00
В «ДНР» заявили о четырех раненых в ходе обстрела Донецка
09:36
Войска РФ ударили ракетой по Константиновке: есть пострадавший
09:14
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, 11 ранены
08:13
В результате артобстрела в Запорожской области погибла пожилая женщина — ОВА
07:59
Россияне за сутки обстреляли Донецкую область: ранены два человека
23:24
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 сентября
21:04
Оккупанты привлекли в ряды «Юнармии» более 300 школьников Луганщины
17:44
«ДНР»: Под Светлодарском обстрелом убиты двое мирных жителей, восемь пострадали
все новости
18:59
ВСУ показали, как уничтожили склад военного снаряжения РФ на Донетчине
18:26
Пограничники показали, как уничтожили наблюдательный пункт оккупантов под Бахмутом
18:09
Зеленский внес в Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны
17:35
Рада возобновила декларирование для чиновников, но без открытого реестра — нардеп
16:53
Германия передала Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:40
В Донецкой области задержали боевика российского «Оплота»
16:36
На Лиманском и Купянском направлениях за сутки ВСУ уничтожили 91 захватчика
16:20
Кабмин согласовал увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
16:10
Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха
15:55
На сайте МВД среди разыскиваемых появилась карточка лидера «ОПЗЖ»
15:19
Украина конфисковала у белорусов и россиян авиационные двигатели к самолетам АН «Руслан»
15:13
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа
15:12
Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы
14:59
Ущерб для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС составляет более миллиарда долларов
14:49
Армия РФ накрыла село в Херсонской области минометным огнем: две женщины получили травмы
14:45
ВР поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны
14:34
На Таврическом направлении ВСУ за сутки разбили 3 склада БК и командный пункт ВС РФ
14:15
В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко
все новости
ВИДЕО
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24
В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
01 сентября, 15:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама