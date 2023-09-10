В Донецкой области россияне обстреляли авто иностранных волонтеров: двое из них погибли

Россияне обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами. Фото: Road2Relief

Иностранные волонтеры сегодня, 10 сентября, проезжая Часов Яр Донецкой области, подверглись российскому обстрелу. В результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что волонтеры около 10:00 выехали из Славянска в направлении Бахмута, чтобы оценить нужды мирных жителей. Однако в районе Часового Яра их авто попало под обстрел. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась.

В машине находились немецкий волонтер-медик Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, канадский волонтер Энтони «Тонко» Игнат и испанский волонтер, директор организации Road to Relief Эмма Игуаль.

Известно, что Энтони Игнат из Канады погиб, Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги.

Что касается Эммы Игуаль, то она некоторое время считалась пропавшей без вести. Однако исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил испанским СМИ, что власти Мадрида получили «устное подтверждение» гибели 32-летней Игуаль.

В организации Сміливі відновлювати подтвердили гибель канадца Энтони Игната, который активно помогал Украине с момента полномасштабного вторжения. Его гибель стала настоящим шоком.

Мужчине было 58 лет, он жил в провинции Онтарио, работал разнорабочим. В 2022 году Энтони продал свой грузовик и приехал в Украину, чтобы помогать украинцам — переносил людям сумки на польской границе, доставлял гуманитарную помощь, эвакуировал людей и ремонтировал школы.

Напомним, Дружковка Донецкой области попала под обстрел в ночь на 9 сентября. Местные власти сообщили, что российские войска ударили ракетами по городу. Под ударами оказались дома горожан.