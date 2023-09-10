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На Донеччині росіяни обстріляли авто іноземних волонтерів: двоє з чотирьох загинули

10 вересня 2023, 15:32

На Донеччині росіяни обстріляли авто іноземних волонтерів: двоє з чотирьох загинули

Росіяни обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами. Фото: Road2Relief Росіяни обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами. Фото: Road2Relief

Іноземні волонтери сьогодні, 10 вересня, проїжджаючи Часів Яр Донецької області, зазнали російського обстрілу. Внаслідок події є загиблі. Про це повідомили у пресслужбі організації.

Зазначається, що волонтери близько 10:00 виїхали зі Слов'янська у напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних мешканців. Проте в районі Часового Яру їхнє авто потрапило під обстріл. Внаслідок прямого влучення машина перекинулася і спалахнула.

У машині були німецький волонтер-медик Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тір, канадський волонтер Ентоні «Тонко» Ігнат та іспанська волонтерка, директорка організації Road to Relief Емма Ігуаль.

Відомо, що Ентоні Гнат з Канади загинув, Рубен та Йохан отримали важкі осколкові поранення та опіки.

Що стосується Емми Ігуаль, то вона деякий час вважалася зниклою безвісти. Проте виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив іспанським ЗМІ, що влада Мадрида отримала «усне підтвердження» загибелі 32-річної Ігуаль.

В організації Сміливі відновлювати підтвердили загибель канадця Ентоні Гната, котрий активно допомагав Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Його загибель стала справжнім шоком.

Чоловікові було 58 років, він жив у провінції Онтаріо, працював різноробочим. У 2022 році Ентоні продав свою вантажівку і приїхав до України, щоб допомагати українцям — переносив людям сумки на польському кордоні, доставляв гуманітарну допомогу, евакуював людей та ремонтував школи.

Нагадаємо, Дружківка Донецької області потрапила під обстріл у ніч проти 9 вересня. Місцева влада повідомила, що російські війська вдарили ракетами по місту. Під ударами опинилися будинки городян.

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