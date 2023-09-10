ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области

Силы обороны заняли часть Опытного в Донецкой области. Фото: соцсети

Украинские военнослужащие провели блистательную операцию к югу от Авдеевки. В результате чего силы обороны заняли часть поселка Опытное. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Двое суток назад, когда российские военные были сконцентрированы на севере от города в штурмовых действиях, ребята провели блистательную штурмовую операцию и часть Опытного заняли, закрепились, и ведутся уже бои в населенном пункте», — рассказал он.

Барабаш отметил, что в течение субботы, 9 сентября, оккупационные войска нанесли 16 массированных обстрелов по территории Авдеевской громады и более 200 раз обстреляли позиции украинских военных на Авдеевском направлении. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Напомним, российские оккупаты ударили по Краматорску Донецкой области.