ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області

Сили оборони зайняли частину Досвідченого на Донеччині. Фото: соцмережі

Українські військовослужбовці провели блискучу операцію на південь від Авдіївки. Внаслідок чого сили оборони зайняли частину селища Дослідне. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



«Дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста в штурмових діях, хлопці провели блискучу штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпилися, і вже ведуться бої в населеному пункті», — розповів він.

Барабаш зазначив, що протягом суботи, 9 вересня, окупаційні війська завдали 16 масованих обстрілів по території Авдіївської громади та понад 200 разів обстріляли позиції українських військових на Авдіївському напрямку. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, російські окупати вдарили по Краматорську Донецької області.