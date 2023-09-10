Россияне ударили по Краматорску: есть разрушения

Оккупационные войска накрыли Краматорск Донецкой области. В результате атаки повреждено два дома. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.
«Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — повредили 2 дома», — говорится в сообщении.
По данным Донецкой ОВА, ситуация в регионе следующая:
На Волновахском направлении Угледар получил 27 артобстрелов и 1 удар дроном-камикадзе.
На Донецком направлении Ураганом поврежден дом в Галициновке Новогродовской громады. Под огнем — окрестности колонии в Кураховской громаде. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.
На Горловском направлении в Нью-Йорке ранен 1 человек, повреждены 2 дома. В Константиновке поврежден инфраструктурный объект.
На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Северске.
Напомним, в результете российских обстрелов трое людей погибли.