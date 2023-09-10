Оккупанты выпустили более 500 снарядов по Луганской области, есть разрушения

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. В течение 10 сентября армия РФ выпустила 551 снаряд различного калибра по населенным пунктам и позициям украинских военных. Об этом передает Суспільне Донбас.

«Только с сегодняшнего дня наши военные зафиксировали 147 обстрелов. То есть 551 снаряд различного калибра прилетел на территорию Луганщины. Под обстрелы особенно тяжелые попали Белогоровка и Новоалексеевка. Там оккупанты применяли КАБ и 77 раз обстреливал из танков позиции украинских военных и населенные пункты», — рассказал он.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор отметил, что погибших и раненых среди мирных жителей нет. Однако разрушены несколько частных домов.

Напомним, российские военнослужащие применяют штурмовую и тактическую авиацию в Луганской области. В результате атаки больше всего пострадали районы Новоселовского и Белогоровки.