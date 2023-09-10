Луганская область: атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки

Российские военнослужащие применяют штурмовую и тактическую авиацию. В результате атаки больше всего пострадали районы Новоселовского и Белогоровки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его данным, захватчики не прекращают авиационного давления на населенные пункты и позиции украинских войск. Бьют по селам и логистике. Применяют штурмовую и тактическую авиацию.

«За вчерашний день атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки. Оккупанты имеют преимущество в воздухе и пытаются воспользоваться этим, когда «на земле» его останавливают наши защитники», — отметил он.

Также Лысогор добавил, что от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка и Диброва.

Напомним, на Сватовском направлении в Луганской области украинская артиллерия нанесла удар по пехоте российских захватчиков.