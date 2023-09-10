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Окупанти випустили понад 500 снарядів по Луганській області, є руйнування

10 вересня 2023, 17:30

Окупанти випустили понад 500 снарядів по Луганській області, є руйнування

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Протягом 10 вересня армія РФ випустила 551 снаряд різного калібру за населеними пунктами та позиціями українських військових. Про це передає Суспільне Донбас.

«Лише з сьогоднішнього дня наші військові зафіксували 147 обстрілів. Тобто, 551 снаряд різного калібру прилетів на територію Луганщини. Під обстріл особливо важкі потрапили Білогорівка та Новоолексіївка. Там окупанти застосовували КАБ і 77 разів обстрілювали з танків позиції українських військових та населені пункти», — розповів він.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що загиблих та поранених серед мирних жителів немає. Проте зруйновано кілька приватних будинків.

Нагадаємо, російські військовослужбовці застосовують штурмову та тактичну авіацію в Луганській області. Внаслідок атаки найбільше постраждали райони Новоселівського та Білогорівки.

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