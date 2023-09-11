Россияне за последние сутки ранили одного жителя Донецкой области — ОВА

Россияне за последние сутки ранили одного жителя Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области, за последние сутки оккупанты ранили одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 10 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Северске. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1704 людей, еще 4217 жителей получили ранения.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. В течение 10 сентября армия РФ выпустила 551 снаряд различного калибра по населенным пунктам и позициям украинских военных.