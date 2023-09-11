Росіяни за останню добу поранили одного мешканця Донецької області — ОВА

Росіяни за останню добу поранили одного мешканця Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині, за останню добу окупанти поранили одну людину. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.

«За 10 вересня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Сіверську. Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1704 людей, ще 4217 мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Протягом 10 вересня армія РФ випустила 551 снаряд різного калібру за населеними пунктами та позиціями українських військових.