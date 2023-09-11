ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку — Маляр

Збройні сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямі. Про це під час включення із Military Media Center повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

«За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) становила близько 2 кв. км», — сказала вона.

Маляр доповнила, що за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Нагадаємо, Сили оборони звільнили частину селища Дослідне біля Авдіївки Донецької області.