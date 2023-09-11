Российская армия за сутки обстреляла 5 городов и сел Донецкой области, ранила мирного жителя

ВС РФ за сутки обстреляли Авдеевку, Северск, Часов Яр, села Дружба и Константиновка. Фото% Полиция Донецкой области

За минувшие сутки войска РФ обстреляли 5 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак был ранен мирный житель.



Всего за сутки правоохранители зафиксировали последствия 7 ударов по гражданскому населению региона. Российские войска били по Донецкой области из артиллерии, минометов, танков.

Обстреляны города Авдеевка, Северск, Часов Яр, села Дружба и Константиновка. Повреждены 3 жилых дома и мопед.

В результате артиллерийского удара по Северску был ранен мирный житель.





В селе Дружба Торецкой общины ВС РФ нанесли удар по трем домам. Информации о пострадавших не поступало.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 41 человек, с начала обязательной эвакуации — 89 706 человек, среди них 11 331 — дети, 3 999 — люди с инвалидностью.

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