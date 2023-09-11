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Російська армія за добу обстріляла 5 міст та сіл Донецької області, поранила мирного жителя

11 вересня 2023, 10:24

Російська армія за добу обстріляла 5 міст та сіл Донецької області, поранила мирного жителя

ЗС РФ за добу обстріляли міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка. Фото: Поліція Донецької області ЗС РФ за добу обстріляли міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка. Фото: Поліція Донецької області

Минулої доби війська РФ обстріляли 5 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було поранено мирного жителя.

Загалом за добу правоохоронці зафіксували наслідки 7 ударів по цивільному населенню регіону. Російські війська били по Донецькій області з артилерії, мінометів, танків.

Обстріляні міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка. Пошкоджено 3 житлові будинки та мопед.

  • Внаслідок артилерійського удару по Сіверську було поранено мирного жителя.

  • У селі Дружба Торецької громади ЗС РФ завдали удару по трьох будинках. Інформації щодо постраждалих правоохоронцям не надходило.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 41 особу, з початку обов'язкової евакуації — 89 706 осіб, серед них 11 331 — дітей, 3 999 — людей з інвалідністю.

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