Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха

11 сентября 2023, 12:30

«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха

«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха

42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Пленного украинского военного обвиняют в «убийстве мирных жителей» в Мариуполе.

Утверждается, что в марте 2022 года Таран, находясь на боевой позиции на территории ЧАО «Азовобщемаш», по приказу командира роты Александра Свинарчука якобы «расстрелял мирных жителей».

Оккупанты утверждают, что погибли четыре человека.

ТЕГИ

Организации
Всу ДНР
Прочее
пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:30
«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха
10:38
В Донецкой области оккупанты атаковали Угледар более 30 раз
09:39
В порту захваченного ВС РФ Мариуполя запустили тепловозы — Андрющенко
09:10
В РФ заявили, что «Единая Россия» победила на псевдовыборах в оккупации
08:20
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали три человека
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 сентября
20:08
«ДНР»: При обстреле Макеевки пострадал мужчина
19:42
«Ракетная опасность»: Оккупанты раньше срока закрыли «избирательные участки» на Херсонщине
17:30
Оккупанты выпустили более 500 снарядов по Луганской области, есть разрушения
14:50
На захваченных территориях подросткам без паспорта РФ не допустят к спортивным секциям — ЦНС
13:26
На оккупированной Луганщине жители «голосуют» на псевдовыборах под прицелом автоматов — ОВА
12:51
Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
11:55
Луганская область: атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки
10:43
Дворники, охранники и уборщицы: в Генштабе рассказали о кандидатах на псевдовыборах
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 сентября
21:18
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
15:40
В Донецке есть погибший и раненные в результате дневного обстрела
14:06
В жилых домах Донецка выбиты окна в результате обстрела района жд-вокзала
11:36
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки
09:33
В небе над оккупированным Донецком летал флаг Украины
все новости
13:43
Главой Донецкой ОВА станет первый замглавы администрации Мороз — СМИ
13:31
На Бахмутском направлении ВС РФ пытались прорвать оборону ВСУ в ряде сел
13:10
На оккупированной Херсонщине захватчики ограничили выезд из сел на время «выборов» — ЦНС
12:35
Украина получит от Германии еще 40 бронемашин Marder
12:32
ГУР заявило о возвращении под контроль Украины «Вышек Бойко»
12:30
«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха
12:02
В Опытном остаются 5-6 человек, продолжаются бои — глава Авдеевской ГВА
10:44
Суд оправдал мужчину, которого СБУ обвинила в участии в группировке «ЛНР»
10:38
В Донецкой области оккупанты атаковали Угледар более 30 раз
10:24
Российская армия за сутки обстреляла 5 городов и сел Донецкой области, ранила мирного жителя
09:49
Ночью ВСУ сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми ВС РФ атаковали Украину
09:39
В порту захваченного ВС РФ Мариуполя запустили тепловозы — Андрющенко
09:34
Украина разработала механизм возврата вывезенных РФ украинских детей — Лубинец
09:28
Украинские военные имели успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении
09:11
ВСУ за неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении — Маляр
09:10
В РФ заявили, что «Единая Россия» победила на псевдовыборах в оккупации
09:09
В ВСУ показали, как в районе Бахмута разбили дронами российский танк Т-90М
09:07
В России планируют призвать на контрактной основе еще 140 000 человек
08:53
На Луганщине после псевдовыборов ожидают волну принудительной мобилизации — ОВА
08:20
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали три человека
все новости
ВИДЕО
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ► Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
09 сентября, 21:18
Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
09 сентября, 13:46
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама