«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха

42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



Пленного украинского военного обвиняют в «убийстве мирных жителей» в Мариуполе.



Утверждается, что в марте 2022 года Таран, находясь на боевой позиции на территории ЧАО «Азовобщемаш», по приказу командира роты Александра Свинарчука якобы «расстрелял мирных жителей».



Оккупанты утверждают, что погибли четыре человека.