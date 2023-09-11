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«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха

11 вересня 2023, 12:30

«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха

«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха

42-річного звукометриста-радіотелефоніста 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Ігоря Тарана так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури РФ.

Полоненого українського військового звинувачують у «вбивстві мирних жителів» у Маріуполі.

Стверджується, що у березні 2022 року Таран, перебуваючи на бойовій позиції на території ПрАТ «Азовзагальмаш», за наказом командира роти Олександра Свинарчука нібито «розстріляв мирних жителів».

Окупанти стверджують, що загинули четверо людей.

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