Украина получит от Германии еще 40 бронемашин Marder

Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.



Общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, увеличится до 80. 21 марта 2023 года компания уже запустила в производство первые 20 боевых машин пехоты, заказанных правительством Германии для Украины. Кроме того, в июне 2023 года были заказаны еще 20 боевых машин пехоты Rheinmetall. Недавно они также были поставлены.



В качестве боевых машин пехоты поставляются капитально отремонтированные Marder 1A3, которые компания Rheinmetall ранее приняла на вооружение из запасов Бундесвера. Уже весной 2022 года компания Rheinmetall за свой счет приступила к ремонту боевых машин пехоты, чтобы они были готовы к немедленному развертыванию.



Боевая машина пехоты Marder, разработанная для Бундесвера и до сих пор находящаяся там на вооружении, является одной из самых проверенных систем вооружения в мире. За время эксплуатации машина была модернизирована, а ее боевая ценность возросла в несколько раз.



Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль анонсировал дополнительную помощь Украине в размере 2,3 млрд долларов.